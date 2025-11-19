Acciaierie d'Italia, Commissari: "Nessuna estensione CIG. Lavoratori coinvolti su formazione"

(Teleborsa) -in Amministrazione Straordinaria, conferma che, come previsto dall'accordo trovato a Palazzo Chigi, e che idi cui parlano alcuni giornali saranno coinvolti in un programma dinel periodo dedicato alla manutenzione programmata degli impianti."Come comunicato nel corso dell’incontro tenutosi ieri a Palazzo Chigi, alla presenza dei Commissari e dei rappresentanti del Governo, non è previsto", spiegano i Commissari Straordinari di Acciaierie d'Italia, aggiungendo che "qualsiasi affermazione relativa a un’della Cassa di ulteriori 1.550 lavoratori è".La- si sottolinea - è statadurante la riunione e riportata nel, nel quale si conferma che "non ci sarà un’estensione ulteriore della Cassa integrazione, accogliendo così la principale richiesta avanzata dagli stessi sindacati nel corso del precedente tavolo".in alcune ricostruzioni saranno coinvolti esclusivamente in un, previsto in concomitanza con gli interventi di manutenzione programmati sugli impianti", spiegano i Commissari, aggiungendo che "il percorso formativo prevede almeno, per un totale complessivo di 93.000 ore di formazione, e riguarderà l’intero comparto aziendale"."Il- precisano - è, inclusa la maturazione di tutti gli istituti contrattuali, ferie comprese".