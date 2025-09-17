Milano 10:50
Francoforte: andamento sostenuto per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Balza in avanti Redcare Pharmacy N.V, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 76,57 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 77,52, mentre il primo supporto è stimato a 75,62.

