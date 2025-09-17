Francoforte: andamento sostenuto per Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

Germany MDAX

Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 76,57 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 77,52, mentre il primo supporto è stimato a 75,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)