Francoforte: positiva la giornata per SAP

compagnia software tedesca

SAP

DAX

società tech

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,46%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 215,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 219,6. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 212,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)