Milano 10:50
42.341 -0,38%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:50
9.211 +0,17%
Francoforte 10:50
23.416 +0,37%

Francoforte: positiva la giornata per SAP

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per SAP
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia software tedesca, con una variazione percentuale del 3,46%.

Lo scenario su base settimanale di SAP rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 215,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 219,6. Il peggioramento della società tech è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 212,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```