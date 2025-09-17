Francoforte: scambi negativi per Wacker Chemie

Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 3,15%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 62,6 Euro. Supporto stimato a 60,95. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 64,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)