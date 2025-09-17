Milano 12:52
Francoforte: scambi negativi per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rosso per Wacker Chemie, che sta segnando un calo del 3,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le tendenza di medio periodo di Wacker Chemie si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 62,6 Euro. Supporto stimato a 60,95. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 64,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
