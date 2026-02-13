Francoforte: scambi negativi per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Wacker Chemie
, con una flessione dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,06%, rispetto a -1,13% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, Wacker Chemie
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 80,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 78,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 81,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)