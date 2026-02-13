Milano 10:50
45.863 -0,78%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:50
10.425 +0,22%
Francoforte 10:50
24.856 +0,01%

Francoforte: scambi negativi per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Wacker Chemie, con una flessione dell'1,86%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,06%, rispetto a -1,13% del Germany MDAX).


Tecnicamente, Wacker Chemie è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 80,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 78,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 81,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
