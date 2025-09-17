Milano 12:53
Madrid: si concentrano le vendite su Solaria

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con un ribasso del 2,13%.

La tendenza ad una settimana di Solaria è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Solaria segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,41 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 11,66. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
