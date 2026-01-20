Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Cellnex Telecom
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Cellnex Telecom
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,33 Euro. Prima resistenza a 25,66. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)