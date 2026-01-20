Milano 13:16
44.555 -1,42%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:16
10.092 -1,01%
Francoforte 13:16
24.577 -1,53%

Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom

Madrid: si concentrano le vendite su Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Cellnex Telecom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Cellnex Telecom si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,33 Euro. Prima resistenza a 25,66. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,22.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
