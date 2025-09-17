Milano 16-set
Maps, a SEA sistema di ottimizzazione energetica per aeroporti di Malpensa e Linate

Finanza
(Teleborsa) - Maps si aggiudicata la gara indetta da SEA per la fornitura di un AEMS (Airport Energy Management System), una piattaforma software avanzata dedicata al monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici negli scali di Linate e Malpensa.

Maps Group, tramite la Business Unit Maps Energy, fornirà a SEA una soluzione cloud che utilizza intelligenza artificiale, machine learning e integrazione con sensori IoT per monitorare, analizzare e ottimizzare i consumi in tempo reale, migliorando l’efficienza degli impianti e riducendo l’impronta ambientale.

L’AEMS sarà in grado di adattare in modo autonomo i parametri energetici in base a variabili come l’orario, le condizioni meteo, i flussi passeggeri e il comportamento termico delle strutture, prevedendo i fabbisogni futuri. Inoltre, grazie a dashboard personalizzabili, consentirà agli operatori di bilanciare comfort, costi e sostenibilità ambientale, fornendo strumenti evoluti per la diagnostica, la
reportistica e la manutenzione predittiva.

Il bando, della durata quinquennale, prevedeva un corrispettivo massimo di gara di 993.000 euro più IVA.
