Maps, a SEA sistema di ottimizzazione energetica per aeroporti di Malpensa e Linate

(Teleborsa) - Maps si aggiudicata la gara indetta da SEA
per la fornitura di un AEMS
(Airport Energy Management System), una piattaforma software avanzata dedicata al monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici negli scali di Linate e Malpensa
.
Maps Group, tramite la Business Unit Maps Energy, fornirà a SEA una soluzione cloud che utilizza intelligenza artificiale, machine learning e integrazione con sensori IoT per monitorare, analizzare e ottimizzare i consumi in tempo reale
, migliorando l’efficienza degli impianti e riducendo l’impronta ambientale
.
L’AEMS sarà in grado di adattare in modo autonomo i parametri energetici
in base a variabili come l’orario, le condizioni meteo, i flussi passeggeri e il comportamento termico delle strutture, prevedendo i fabbisogni futuri. Inoltre, grazie a dashboard personalizzabili, consentirà agli operatori di bilanciare comfort, costi e sostenibilità ambientale, fornendo strumenti evoluti per la diagnostica, la
reportistica e la manutenzione predittiva.
Il bando, della durata quinquennale
, prevedeva un corrispettivo massimo di gara di 993.000 euro più IVA
.