Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:21
24.154 -0,50%
Dow Jones 18:21
46.019 +0,57%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

New York: performance negativa per Palantir Technologies

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che mostra un decremento del 2,93%.

Il trend di Palantir Technologies mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Palantir Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 168,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 162,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 174,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```