Economia
Nielsen: mercato pubblicitario italiano a -4,4% a luglio, +0,4% nei primi 7 mesi
(Teleborsa) - Nielsen, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di luglio 2025. Questi vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese a -4,4%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo gen./lug. a +0,4%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l’andamento del periodo gen./lug. 2025 si attesta a -1,5%.

A luglio 2025, gli investimenti pubblicitari in Italia hanno registrato una flessione del 4,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo calo non è una sorpresa, dato che anche a luglio il confronto avviene con un periodo eccezionalmente positivo del 2024. A luglio dello scorso anno, infatti, gli investimenti avevano ricevuto una forte spinta grazie ai Campionati Europei di calcio, rendendo la contrazione attuale del tutto prevedibile.

Luca Bordin, Country Leader Italia, sottolinea "Ci aspettiamo che anche agosto non sarà positivo nel confronto con lo stesso mese del 2024 vista la presenza delle Olimpiadi. Avremo quindi bisogno di aspettare i dati di settembre per capire l’effettiva intonazione del mercato pubblicitario e per avere una conferma del dato positivo registrato nei primi 5 mesi dell’anno (+2,3%)".

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in calo nel mese di luglio del -14,4% e del 1,3% nel periodo gen./lug. 2025.

I Quotidiani e i Periodici sono in calo rispettivamente del -3,1% (periodo gen./lug. 2025 -4,8%) e del -6,5% (periodo gen./lug. 2025 -8,1%). In calo anche la Radio -7% a luglio (periodo gen./lug. 2025 +2,6%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./lug. 2025 chiude con un +2,6% (-2,8% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo per l’Out of Home (Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./lug. 3,5% e per il Cinema che nel periodo gen./lug. 2025 segna un +8,1%, In calo il Direct Mail che segna un -4,1%.

Sono solo 6 i settori merceologici in crescita nel mese di luglio, il contributo maggiore è portato da Farmaceutici/Sanitari (+6,3%) e Media/Editoria (+9,9%). In calo a luglio gli investimenti di Distribuzione (-21,3%) e Automobili (-30,1%). Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./lug. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+8,5%), Abitazione (+7,8%) e Bevande/Alcoolici (+7,7%). In calo invece Distribuzione (-15,2%), Gestione casa (-7,9%) e Automobili (-7,2%).

Il settore Alimentari ha registrato un calo del -5,9% a luglio, interrompendo una serie di quattro mesi consecutivi di crescita. "Questo trend negativo è stato trainato dalle categorie "Fuori pasto dolci" e "Spalmabili dolci", che hanno subito un calo significativo rispettivamente del -63% e -81%", sottolinea Luca Bordin. Inoltre si evedenzia la performance positiva a luglio del settore Farmaceutici/Sanitari (+6,3%) dopo il calo di giugno.
