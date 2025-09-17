Nielsen: mercato pubblicitario italiano a -4,4% a luglio, +0,4% nei primi 7 mesi

(Teleborsa) - Nielsen
, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato i risultati Ad Intel
relativi al mercato pubblicitario nel mese di luglio 2025.
Questi vedono gli investimenti pubblicitari in Italia chiudere il mese a -4,4%
, portando la raccolta pubblicitaria del periodo gen./lug. a +0,4%
. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l’andamento del periodo gen./lug. 2025 si attesta a -1,5%.
A luglio 2025, gli investimenti pubblicitari in Italia hanno registrato una flessione del 4,4%
rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo calo non è una sorpresa, dato che anche a luglio il confronto avviene con un periodo eccezionalmente positivo
del 2024. A luglio dello scorso anno, infatti, gli investimenti avevano ricevuto una forte spinta grazie ai Campionati Europei di calcio
, rendendo la contrazione attuale del tutto prevedibile. Luca Bordin, Country Leader Italia
, sottolinea "Ci aspettiamo che anche agosto non sarà positivo nel confronto con lo stesso mese del 2024 vista la presenza delle Olimpiadi. Avremo quindi bisogno di aspettare i dati di settembre per capire l’effettiva intonazione del mercato pubblicitario e per avere una conferma del dato positivo registrato nei primi 5 mesi dell’anno (+2,3%)".
Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in calo nel mese di luglio del -14,4% e del 1,3% nel periodo gen./lug. 2025
.
I Quotidiani e i Periodici sono in calo rispettivamente del -3,1%
(periodo gen./lug. 2025 -4,8%) e del -6,5% (periodo gen./lug. 2025 -8,1%). In calo anche la Radio -7% a luglio
(periodo gen./lug. 2025 +2,6%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./lug. 2025 chiude con un +2,6% (-2,8% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo per l’Out of Home
(Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./lug. 3,5% e per il Cinema che nel periodo gen./lug. 2025 segna un +8,1%, In calo il Direct Mail che segna un -4,1%.
Sono solo 6 i settori merceologici in crescita nel mese di luglio
, il contributo maggiore è portato da Farmaceutici/Sanitari (+6,3%) e Media/Editoria (+9,9%). In calo a luglio gli investimenti di Distribuzione (-21,3%) e Automobili (-30,1%)
. Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./lug. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+8,5%), Abitazione (+7,8%) e Bevande/Alcoolici (+7,7%). In calo invece Distribuzione (-15,2%), Gestione casa (-7,9%) e Automobili (-7,2%).
Il settore Alimentari ha registrato un calo del -5,9% a luglio,
interrompendo una serie di quattro mesi consecutivi di crescita. "Questo trend negativo è stato trainato dalle categorie "Fuori pasto dolci" e "Spalmabili dolci",
che hanno subito un calo significativo rispettivamente del -63% e -81%", sottolinea Luca Bordin. Inoltre si evedenzia la performance positiva a luglio del settore Farmaceutici/Sanitari (+6,3%)
dopo il calo di giugno.