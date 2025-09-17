Nielsen: mercato pubblicitario italiano a -4,4% a luglio, +0,4% nei primi 7 mesi

(Teleborsa) -, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato i risultatirelativi alQuesti vedono gli, portando la. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l’andamento del periodo gen./lug. 2025 si attesta a -1,5%.A luglio 2025,rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo calo non è una sorpresa, dato che anchedel 2024. A luglio dello scorso anno, infatti,, rendendo la contrazione attuale del tutto prevedibile., sottolinea "Ci aspettiamo che anche agosto non sarà positivo nel confronto con lo stesso mese del 2024 vista la presenza delle Olimpiadi. Avremo quindi bisogno di aspettare i dati di settembre per capire l’effettiva intonazione del mercato pubblicitario e per avere una conferma del dato positivo registrato nei primi 5 mesi dell’anno (+2,3%)".Relativamente ai singoli mezzi,(periodo gen./lug. 2025 -4,8%) e del -6,5% (periodo gen./lug. 2025 -8,1%). In calo anche la(periodo gen./lug. 2025 +2,6%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nel il periodo gen./lug. 2025 chiude con un +2,6% (-2,8% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).(Transit e Outdoor) che cresce nel periodo gen./lug. 3,5% e per il Cinema che nel periodo gen./lug. 2025 segna un +8,1%, In calo il Direct Mail che segna un -4,1%.Sono, il contributo maggiore è portato da Farmaceutici/Sanitari (+6,3%) e Media/Editoria (+9,9%). In. Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen./lug. 2025, l’andamento positivo di Alimentari (+8,5%), Abitazione (+7,8%) e Bevande/Alcoolici (+7,7%). In calo invece Distribuzione (-15,2%), Gestione casa (-7,9%) e Automobili (-7,2%).Il settoreinterrompendo una serie di quattro mesi consecutivi di crescita. "Questo trend negativo è stato trainato dalle categorieche hanno subito un calo significativo rispettivamente del -63% e -81%", sottolinea Luca Bordin. Inoltre si evedenzia ladopo il calo di giugno.