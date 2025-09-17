Milano 12:54
42.029 -1,12%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:54
9.212 +0,18%
Francoforte 12:54
23.314 -0,07%

Piazza Affari: giornata depressa per Banca Generali

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Banca Generali
Sottotono il gruppo bancario, che passa di mano con un calo del 2,91%.
Condividi
```