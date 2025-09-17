Milano
12:54
42.029
-1,12%
Nasdaq
16-set
24.274
-0,08%
Dow Jones
16-set
45.758
-0,27%
Londra
12:54
9.212
+0,18%
Francoforte
12:54
23.314
-0,07%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 13.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata depressa per Banca Generali
Piazza Affari: giornata depressa per Banca Generali
Migliori e peggiori
,
In breve
17 settembre 2025 - 12.30
Sottotono il
gruppo bancario
, che passa di mano con un calo del 2,91%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: performance negativa per Banca Generali
Piazza Affari: rosso per Banca Generali
Piazza Affari: calo per Banca Generali
Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Generali
Titoli e Indici
Banca Generali
-3,11%
Altre notizie
Piazza Affari: balza in avanti Banca Generali
Banca Generali libera dal risiko punta a crescere con l'insurebanking
Piazza Affari: giornata depressa per MFE A
Piazza Affari: giornata depressa per l'indice del settore alimentare italiano
Piazza Affari: giornata depressa per Webuild
Piazza Affari: giornata depressa per SOL
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto