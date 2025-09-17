Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Sottotono la società che opera nel settore bancario e assicurativo
, che passa di mano con un calo dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Mediolanum
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società del risparmio gestito
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17,06 Euro. Primo supporto visto a 16,58. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 16,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)