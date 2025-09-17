Milano 12:54
Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Sottotono la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che passa di mano con un calo dell'1,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banca Mediolanum, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società del risparmio gestito, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17,06 Euro. Primo supporto visto a 16,58. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 16,42.

