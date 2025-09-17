Milano
10:53
42.350
-0,36%
Nasdaq
16-set
24.274
-0,08%
Dow Jones
16-set
45.758
-0,27%
Londra
10:53
9.213
+0,19%
Francoforte
10:53
23.421
+0,39%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 11.09
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: il comparto media dell'Italia scende verso 10.388,14 punti
Piazza Affari: il comparto media dell'Italia scende verso 10.388,14 punti
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
17 settembre 2025 - 10.00
Si abbattono le vendite sull'
indice media italiano
, che continua la giornata a 10.532,76 punti, in forte calo del 4,02%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Media
-3,80%
