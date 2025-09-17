Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:22
24.158 -0,48%
Dow Jones 18:22
45.999 +0,53%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Il Comparto beni industriali a Milano perde l'1,44%, continuando la seduta a 72.140 punti.
Condividi
```