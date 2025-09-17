Milano 10:53
42.350 -0,36%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:53
9.213 +0,19%
Francoforte 10:53
23.421 +0,39%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio
Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.
Condividi
```