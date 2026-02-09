Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:16
25.325 +1,00%
Dow Jones 18:16
50.093 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana, che lievita del 2,28%.

Lo scenario su base settimanale di Avio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Avio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 33,3 Euro. Prima resistenza a 34. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
