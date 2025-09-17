Milano 10:54
42.356 -0,35%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:54
9.213 +0,19%
Francoforte 10:54
23.424 +0,40%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda aerospaziale italiana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 44,53 Euro e primo supporto individuato a 42,58. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 46,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
