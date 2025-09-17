Milano 10:54
42.356 -0,35%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:54
9.213 +0,19%
Francoforte 10:54
23.424 +0,40%

Piazza Affari: scambi in positivo per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Scambia in profit ilproduttore di yacht e superyacht, che lievita del 2,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Sanlorenzo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```