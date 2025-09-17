Piazza Affari: scambi in positivo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Scambia in profit ilproduttore di yacht e superyacht
, che lievita del 2,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sanlorenzo
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Sanlorenzo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,12 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)