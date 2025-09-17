Milano 14:45
USA, Permessi edilizi in agosto

USA, Permessi edilizi in agosto pari a 1,31 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,36 Mln unità (la previsione era 1,37 Mln unità).
