USA, Tasso disoccupazione in gennaio

USA, Tasso disoccupazione in gennaio pari a +4,3%, in calo rispetto al precedente +4,4% (la previsione era +4,4%).
