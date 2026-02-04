Milano
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 17.07
USA, ISM non manifatturiero in gennaio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
04 febbraio 2026 - 16.10
USA,
ISM non manifatturiero in gennaio pari a 53,8 punti
, invariato rispetto al precedente (la previsione era 53,5 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
