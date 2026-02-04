Milano 16:51
46.841 +0,91%
Nasdaq 16:51
25.054 -1,12%
Dow Jones 16:51
49.593 +0,72%
Londra 16:51
10.446 +1,27%
Francoforte 16:51
24.664 -0,47%

USA, ISM non manifatturiero in gennaio

USA, ISM non manifatturiero in gennaio
USA, ISM non manifatturiero in gennaio pari a 53,8 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 53,5 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
