A New York corre KLA-Tencor

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia tecnologica americana
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di KLA-Tencor
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.061,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.036,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.086,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)