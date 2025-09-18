Milano 17:35
Migliori e peggiori
A New York corre KLA-Tencor
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia tecnologica americana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,37%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.


La tendenza di breve di KLA-Tencor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.061,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.036,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.086,4.

