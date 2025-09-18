Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

produttore di acciaio

CAC40

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,85%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 30,33 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 29,27. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,57.