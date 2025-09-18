Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 21:55
24.469 +1,01%
Dow Jones 21:55
46.162 +0,31%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,27%

Il Dow Jones chiude la seduta a 46.142,24 punti

L'indice più importante di Wall Street riporta un guadagno dello 0,27% e termina a 46.142,24 punti.
