Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,78%

Ibex 35 chiude la seduta a 17.680,5 Euro

Madrid riporta un guadagno dello 0,78%, terminando a 17.680,5 Euro.
