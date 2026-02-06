Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 18:40
24.963 +1,69%
Dow Jones 18:40
49.867 +1,96%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,43%

Il CAC40 chiude la seduta a 8.273,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,43%
Parigi riporta un guadagno dello 0,43%, terminando a 8.273,84 punti.
Condividi
```