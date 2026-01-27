Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:48
25.952 +0,93%
Dow Jones 17:48
49.118 -0,60%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,7%

Ibex 35 chiude la seduta a 17.804,1 Euro

Madrid riporta un guadagno dello 0,70%, terminando a 17.804,1 Euro.
