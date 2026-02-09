Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:57
25.308 +0,93%
Dow Jones 17:57
50.133 +0,03%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,4%

Ibex 35 chiude la seduta a 18.195,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,4%
Madrid riporta un guadagno dell'1,40%, terminando a 18.195,1 Euro.
