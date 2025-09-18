Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:42
24.518 +1,21%
Dow Jones 17:42
46.176 +0,34%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,21%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.228,11 punti

In breve, Finanza
Londra conclude in progresso dello 0,21%, archiviando la sessione a 9.228,11 punti.
