Milano
17:35
45.525
-0,45%
Nasdaq
18:32
25.791
+0,01%
Dow Jones
18:32
49.287
-0,61%
Londra
17:35
10.137
-0,03%
Francoforte
17:35
25.421
+0,06%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 18.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,03%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,03%
Il FTSE 100 chiude a 10.137,35 punti
In breve
,
Finanza
13 gennaio 2026 - 17.43
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,03%, terminando le negoziazioni a 10.137,35 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,04%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,24%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,14%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,02%
Argomenti trattati
Londra
(236)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,03%
Altre notizie
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,19%
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,13%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,03%
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,14%
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,13%
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/01/2026
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto