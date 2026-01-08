Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:15
25.475 -0,70%
Dow Jones 18:15
49.282 +0,58%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,04%

Il FTSE 100 chiude a 10.044,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,04%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 10.044,69 punti.
Condividi
```