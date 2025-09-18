Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:52
24.489 +1,09%
Dow Jones 19:52
46.191 +0,37%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 24.512,84 punti

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,19% alle 19:30
Spunto rialzista dell'1,19% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 24.512,84 punti.
