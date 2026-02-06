Milano 15:22
45.742 -0,17%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 15:22
10.327 +0,17%
Francoforte 15:22
24.617 +0,51%

Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,43%

L'indice dei titoli tecnologici USA esordisce a 24.655,25 punti

Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, che passa di mano con un progresso dello 0,43%, a quota 24.655,25 in apertura.
