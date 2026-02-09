Milano 9-feb
46.823 +2,06%
Nasdaq 9-feb
25.268 +0,77%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9-feb
10.386 +0,16%
Francoforte 9-feb
25.015 +1,19%

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,71% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 25.254,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,71% alle 19:30
Spunto rialzista dello 0,71% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 25.254,94 punti.
Condividi
```