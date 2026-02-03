Milano 16:37
46.324 +0,69%
Nasdaq 16:37
25.414 -1,26%
Dow Jones 16:37
49.439 +0,06%
Londra 16:37
10.290 -0,50%
Francoforte 16:37
24.747 -0,20%

Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,28%

L'indice dei titoli tecnologici USA esordisce a 25.811,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,28%
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, che passa di mano con un progresso dello 0,28%, a quota 25.811,05 in apertura.
Condividi
```