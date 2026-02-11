Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:16
25.087 -0,16%
Dow Jones 16:16
50.105 -0,17%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:16
24.896 -0,37%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83%

L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 25.335,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83%
Seduta vivace oggi per il Nasdaq-100, protagonista di un allungo dello 0,83%, a quota 25.335,91 in apertura.
Condividi
```