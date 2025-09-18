Milano 10:04
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:04
9.232 +0,26%
Francoforte 10:04
23.599 +1,03%

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,46%

Il CAC40 avvia la seduta a 7.822,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,46%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,46%, dopo aver aperto a 7.822,57 punti.
Condividi
```