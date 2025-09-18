Deliveroo, si dimette CEO Will Shu dopo acquisizione da parte della statunitense DoorDash

(Teleborsa) - Il CEO di Deliveroo, Will Shu
, è pronto a dimettersi
dall'azienda di consegna di cibo a domicilio che ha co-fondato oltre un decennio fa.
Shu, che ha fondato Deliveroo nel 2013, ha dichiarato giovedì che si dimetterà da CEO dopo il completamento dell'acquisizione da parte della rivale statunitense DoorDash
.
DoorDash ha annunciato l'accordo per l'acquisizione della piattaforma britannica di cibo da asporto online a maggio
. L'acquisizione valuta Deliveroo 2,9 miliardi di sterline
(4 miliardi di dollari).
Deliveroo ha affermato che l'acquisizione da parte di DoorDash "continua a procedere come previsto" e dovrebbe concludersi il 2 ottobre
, dopo l'udienza in tribunale prevista per il 30 settembre per sancire l'accordo.(Foto: © inkdrop / 123RF)