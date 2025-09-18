Milano 17:35
Deliveroo, si dimette CEO Will Shu dopo acquisizione da parte della statunitense DoorDash

(Teleborsa) - Il CEO di Deliveroo, Will Shu, è pronto a dimettersi dall'azienda di consegna di cibo a domicilio che ha co-fondato oltre un decennio fa.
Shu, che ha fondato Deliveroo nel 2013, ha dichiarato giovedì che si dimetterà da CEO dopo il completamento dell'acquisizione da parte della rivale statunitense DoorDash.

DoorDash ha annunciato l'accordo per l'acquisizione della piattaforma britannica di cibo da asporto online a maggio. L'acquisizione valuta Deliveroo 2,9 miliardi di sterline (4 miliardi di dollari).

Deliveroo ha affermato che l'acquisizione da parte di DoorDash "continua a procedere come previsto" e dovrebbe concludersi il 2 ottobre, dopo l'udienza in tribunale prevista per il 30 settembre per sancire l'accordo.

