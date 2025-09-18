Deliveroo, si dimette CEO Will Shu dopo acquisizione da parte della statunitense DoorDash

Deliveroo

DoorDash

(Teleborsa) - Il, è pronto adall'azienda di consegna di cibo a domicilio che ha co-fondato oltre un decennio fa.Shu, che ha fondato Deliveroo nel 2013, ha dichiarato giovedì che si dimetterà da CEO dopo il completamento dell'DoorDash ha annunciato l'accordo per l'acquisizione della piattaforma britannica di cibo da asporto online a. L'acquisizione(4 miliardi di dollari).Deliveroo ha affermato che l'acquisizione da parte di DoorDash "continua a procedere come previsto" e dovrebbe, dopo l'udienza in tribunale prevista per il 30 settembre per sancire l'accordo.