ENEA all'Expo 2025 di Osaka apre il dibattito sul futuro dell'energia

(Teleborsa) -con un evento sullaed il, l’impianto sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Frascati., l'Agenzia organizza presso il Padiglione Italia un evento dedicato al futuro dell’energia, in collaborazione con il Commissariato generale per la partecipazione italiana, sul tema "Fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica: esempi virtuosi di collaborazione tra Italia e Giappone".Intervengono per ENEA il direttore generale, la direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabilie il direttore del Dipartimento Nucleare. Tra gli altri relatori, oltre al Commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka,, il sottosegretario del Ministero degli Affari esteri,, l’ingegnere capo del DTT (Divertor Tokamak Test),, e il Ceo di NTT Data Italia,L'evento nasce dalla consapevolezza che, per garantire adeguati livelli di resilienza e flessibilità, sicurezza di approvvigionamento e delle infrastrutture del sistema energetico del futuro, occorrerà ricorrere a vettori che soddisfino i criteri di sostenibilità, competitività economica, protezione dell’ambiente e sicurezza e tutela del territorio. Fra questi, le tecnologie nucleari - fissione di nuova generazione nel breve periodo e fusione nel medio-lungo periodo - richiederanno azioni e interventi di innovazione tecnologica (attraverso l’utilizzo dell’IoT, dei BigData e dell’IA) per garantire la flessibilizzazione del sistema ed una maggiore partecipazione dell’utente/cittadino nei processi di trasformazione energetica, economica e sociale.