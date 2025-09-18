ENEA all'Expo 2025 di Osaka apre il dibattito sul futuro dell'energia

(Teleborsa) - ENEA sbarca all'Expo 2025 di Osaka
con un evento sulla fusione nucleare
ed il modello in scala del DTT
, l’impianto sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Frascati. Mercoledì 24 settembre
, l'Agenzia organizza presso il Padiglione Italia un evento dedicato al futuro dell’energia, in collaborazione con il Commissariato generale per la partecipazione italiana, sul tema "Fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica: esempi virtuosi di collaborazione tra Italia e Giappone".
Intervengono per ENEA il direttore generale Giorgio Graditi
, la direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Giulia Monteleone
e il direttore del Dipartimento Nucleare Alessandro Dodaro
. Tra gli altri relatori, oltre al Commissario generale per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, Mario Andrea Vattani
, il sottosegretario del Ministero degli Affari esteri, Giorgio Silli
, l’ingegnere capo del DTT (Divertor Tokamak Test), Gian Mario Polli
, e il Ceo di NTT Data Italia, Ludovico Diaz
.
L'evento nasce dalla consapevolezza che, per garantire adeguati livelli di resilienza e flessibilità, sicurezza di approvvigionamento e delle infrastrutture del sistema energetico del futuro, occorrerà ricorrere a vettori che soddisfino i criteri di sostenibilità, competitività economica, protezione dell’ambiente e sicurezza e tutela del territorio. Fra questi, le tecnologie nucleari - fissione di nuova generazione nel breve periodo e fusione nel medio-lungo periodo - richiederanno azioni e interventi di innovazione tecnologica (attraverso l’utilizzo dell’IoT, dei BigData e dell’IA) per garantire la flessibilizzazione del sistema ed una maggiore partecipazione dell’utente/cittadino nei processi di trasformazione energetica, economica e sociale.