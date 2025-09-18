Eurozona, avanzo partite correnti scende più delle attese a 27,7 miliardi di euro a luglio

(Teleborsa) - La bilancia
delle partite correnti
dell'Area Euro
ha registrato un avanzo di 27,7 miliardi di euro
a luglio 2025, con un calo di 8,1 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Lo rende noto la Banca centrale europea
(BCE). Gli analisti si aspettavano un valore di 34,6 miliardi di euro
.
Sono stati registrati avanzi per beni
(25 miliardi di euro), servizi
(12 miliardi di euro) e redditi primari
(7 miliardi di euro). Questi sono stati parzialmente compensati da un disavanzo per i redditi secondari
(-16 miliardi di euro).
Nei 12 mesi
fino a luglio 2025, il conto corrente ha registrato un avanzo di 315 miliardi di euro
(2% del PIL dell'area dell'euro), rispetto a un avanzo di 394 miliardi di euro (2,6% del PIL dell'area dell'euro) dell'anno precedente.