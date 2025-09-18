Eventi e scadenze del 18 settembre 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 18/09/2025 Appuntamenti
: Settimana Europea della mobilità 2025
- Appuntamento annuale con la campagna-evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione europea. Il tema portante scelto quest'anno è "Mobilità per tutti". Anche in questa edizione, a Roma verranno organizzati incontri e iniziative sul territorio in chiave di sostenibilità ambientale (da martedì 16/09/2025 a lunedì 22/09/2025) Go International
- Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi - 5ª edizione della manifestazione dedicata all'export e all'internazionalizzazione, con oltre 3.000 imprese attese, buyer e aziende estere da paesi come Cina, Turchia, USA, America Latina e Africa interessate ai prodotti Made in Italy. Organizzata da AICE, l'Associazione italiana commercio estero – Confcommercio, con Trade Events. (da mercoledì 17/09/2025 a giovedì 18/09/2025) EUROFI Financial Forum 2025
- Si svolge a Copenhagen l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso (da mercoledì 17/09/2025 a venerdì 19/09/2025) 65° Salone Nautico internazionale di Genova
- Genova - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore (da giovedì 18/09/2025 a martedì 23/09/2025) UE - Consiglio "Ambiente"
- I ministri discuteranno l'emendamento alla legge europea sul clima, che stabilisce un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni nette proposto per il 2040. Nella stessa riunione, i ministri dell'ambiente discuteranno un aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale (NDC) dell'UE per il 2035, da presentare all'UNFCCC prima della COP30 InsolvenzFest 2025
- Bologna, Palazzo d’Accursio - 14ª edizione di "InsolvenzFest. Dialoghi pubblici per capire crisi, debiti e diritti", promosso da OCI – Osservatorio sulle Crisi d'Impresa. Il focus di quest'anno sarà il tema "Debiti e debiti" (da giovedì 18/09/2025 a domenica 21/09/2025) Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero Conferenza sull'economia del sistema dei pagamenti
- Roma, sede Banca d'Italia - La Banca d'Italia e il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) organizzano la quattordicesima edizione della conferenza "Economics of Payments". L'evento, che verrà introdotto dalla Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti (da giovedì 18/09/2025 a venerdì 19/09/2025) BOJ
- Inizia la riunione di politica monetaria
09:00 - Le nuove competenze nell’ecosistema insurtech e fintech italiano: un nuovo paradigma da indirizzare
- Camera dei Deputati e Palazzo Ripetta, Roma - Evento organizzato da Italian Insurtech Association (IIA), in due sessioni, mattutina e pomeridiana, dedicato alle competenze digitali come leva strategica per il futuro di insurtech e fintech in Italia. Parteciperanno istituzioni, aziende e associazioni di rilievo, tra cui IVASS, ICE SDA Bocconi, Assofintech e il Politecnico di Milano
11:00 - Istat
- Prezzi delle abitazioni - II Trimestre 2025
11:00 - Convegno inaugurale 65ª Edizione del Salone Nautico
- Genova, Porto Antico - Convegno inaugurale della 65ª Edizione del Salone Nautico "Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del paese", organizzato da Confindustria Nautica. Partecipa il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini
11:15 - AIFI-PwC - "Il mercato italiano del private equity e venture capital"
- Conferenza stampa online di AIFI e PwC sul mercato italiano del private equity e venture capital nel I semestre 2025. Interverranno, Innocenzo Cipolletta (Presidente AIFI),Anna Gervasoni (Direttore Generale AIFI) e Francesco Giordano (Partner PwC)
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
13:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni
- Plessi Museum - Brennero - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Plessi Museum al Brennero per la cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero
13:30 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Brennero (BZ) - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla cerimonia del primo abbattimento del primo diaframma del Tunnel di Base del Brennero - Area di parcheggio Autostrada A22
16:00 - Logista - "Distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo - Stato ed evoluzione del settore"
- Chiostro del Bramante, Roma - Presentazione del Rapporto annuale di Logista sulla Distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo, realizzato in collaborazione con Fondazione Tor Vergata. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Foti, il Sottosegretario MEF, Freni, il CEO di Logista Italia, Crisci, il Presidente e AD di Philip Morris Italia, Frega, il Presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Antonelli e l'AD di Manifatture Sigaro Toscano, Mariotti Aziende
: Ala
- CDA: Relazione semestrale FedEx
- Risultati di periodo KME Group
- CDA: Relazione semestrale Lennar Corporation
- Risultati di periodo Mediobanca
- CDA: Bilancio Sanlorenzo
Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti