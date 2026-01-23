Il calendario 2026 degli eventi societari di Mediobanca

Istituto di piazzetta Cuccia

(Teleborsa) - L', quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.: Risultati al 31.12.2025 e deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio: Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2025: Approvazione del bilancio al 31.12.2025: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 31.3.2026: Relazione semestrale al 30.6.2026: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 30.9.2026