Il calendario 2026 degli eventi societari di Mediobanca

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - L'Istituto di piazzetta Cuccia, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.


Lunedì 09/02/2026
CDA: Risultati al 31.12.2025 e deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio

Giovedì 05/03/2026
CDA: Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2025

Martedì 14/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2025

Giovedì 07/05/2026
CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 31.3.2026

Giovedì 06/08/2026
CDA: Relazione semestrale al 30.6.2026

Giovedì 05/11/2026
CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 30.9.2026
