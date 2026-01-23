Il calendario 2026 degli eventi societari di Mediobanca

(Teleborsa) - L'Istituto di piazzetta Cuccia
, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026
per l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti. Lunedì 09/02/2026 CDA
: Risultati al 31.12.2025 e deliberazione in merito alla destinazione dell’utile di esercizio Giovedì 05/03/2026 CDA
: Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2025 Martedì 14/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio al 31.12.2025 Giovedì 07/05/2026 CDA
: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 31.3.2026 Giovedì 06/08/2026 CDA
: Relazione semestrale al 30.6.2026 Giovedì 05/11/2026 CDA
: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 30.9.2026