Milano 15:22
42.073 +0,28%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:22
9.221 +0,14%
Francoforte 15:22
23.589 +0,99%

Francoforte: pioggia di acquisti su Aixtron

Prepotente rialzo per Aixtron, che mostra una salita bruciante del 6,86% sui valori precedenti.
