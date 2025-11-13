Milano 11:31
Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso per Aixtron, che presenta una flessione del 2,29%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Aixtron sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,39 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 18,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,06.

