Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso per Aixtron
, che presenta una flessione del 2,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Aixtron
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,39 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 18,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)