Milano 11:31
44.914 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:31
9.875 -0,37%
Francoforte 11:31
24.274 -0,44%

Francoforte: scambi negativi per Aixtron

Si muove verso il basso Aixtron, con una flessione del 2,29%.
