In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York

azienda di analisi e business intelligence

MicroStrategy Incorporated

Nasdaq 100

MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Protagonista l', che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,99%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 339,4 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 361,4. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 326.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)