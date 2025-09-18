Intred connette con la fibra ottica altre 170 scuole nella provincia di Milano

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha fatto sapere di aver completato l’attivazione della connessione indedicata a oltredella provincia di Milano grazie alle attività previste dal cosiddetto Bando Scuola 2, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi dele attuato daper connettere oltreche erano rimaste escluse dal precedente Bando. Queste attivazioni si aggiungono alle 980 scuole già connesse nel territorio milanese, nell’ambito del Bando Scuola 1.Il progetto di portare la connessione di oltre 5.000 scuole inda parte dell’operatore è reso possibile grazie all‘aggiudicazione dei Bandi Scuola gestiti da Infratel Italia. Nel dettaglio, il "Bando Scuola 2" che Intred si è aggiudicata nel 2022, rappresenta la naturale prosecuzione del “Bando Scuole Connesse 1” e ha l’obiettivo di estendere l’accesso a connessioni inagli istituti scolastici che erano rimasti esclusi dalla prima fase. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto degli interventi previsti dal PNRR per la riduzione del divario digitale e il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica del sistema scolastico italiano. Il valore complessivo dei due Bandi ammonta a circaNell’ambito del Bando 1, Intred ha già completato il collegamento per il 100% delle scuole previste nella, garantendo un supporto essenziale per un’istruzione moderna e di qualità. Complessivamente, considerando entrambi i Bandi, sono 327 le scuole connesse nel capoluogo provinciale, 39 a Sesto San Giovanni e 37 a Cinisello Balsamo. Ladedicata alle scuole riveste un ruolo cruciale nella riduzione del digital divide, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali per tutte le fasce d’età e garantendo parità di accesso alle opportunità di apprendimento."Siamo lieti di aver connesso con la banda ultra-larga oltre 1.000 scuole della provincia di Milano. Intred, come operatore regionale, ha costruito nel capoluogo regionale, un’infrastruttura di rete altamente performante, un asset importante per lo sviluppo digitale di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni locali - ha dichiarato, Direttore generale di Intred –. Con questa attività, inoltre, confermiamo la centralità di Intred nel territorio lombardo, supportando un tessuto produttivo e imprenditoriale che a Milano ha il suo centro nevralgico. Connettere le scuole significa fornire a studenti e studentesse strumenti educativi avanzati e al passo coi tempi, riducendo così il digital divide e costruendo la scuola del futuro, ma significa anche estendere la nostra rete per supportare aziende e imprese nel loro percorso di digitalizzazione".