Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 22:00
25.940 +0,88%
Dow Jones 22:01
49.003 -0,83%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

New York: mette il turbo Amphenol

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amphenol rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 164,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 158,8. L'equilibrata forza rialzista di Amphenol è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 170,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
