Londra: rosso per Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

FTSE 100

Endeavour Mining

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 2,36%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 27,5 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 27,12. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 26,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)