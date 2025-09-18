Madrid: Aena scende verso 22,91 Euro

(Teleborsa) - Pressione sul gestore degli aeroporti spagnolo
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,34%.
Lo scenario su base settimanale di Aena
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Aena
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,91 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)