Madrid: Aena scende verso 22,91 Euro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul gestore degli aeroporti spagnolo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,34%.

Lo scenario su base settimanale di Aena rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Aena mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,91 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
